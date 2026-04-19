Babasını öldürdü “intihar etti’’ diyerek polisi aradı
Esenyurt’ta yaşayan Şenol Yıldız, aile içinde yaşanan tartışmada babası Hasan Yıldız’ı (44) silahla vurarak öldürdü. Polisi arayarak “babam intihar etti“ diyen Şenol Yıldız, ekiplerin detaylı incelemesi sonucu gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir kişinin silahla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.
Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve "Ambulans" diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”