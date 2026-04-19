SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’nın 31 ilçesini tamamen esir alacak! Bu saat aralığına dikkat! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'daki sıcakların ardından kuvvetli yağış geliyor. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu BU 2 GÜNE DİKKAT! KUVVETLİ GELİYOR Konya ve ilçeleri için hava tahmin raporu paylaşıldı. Buna göre Konya'da 19 Nisan Pazar (bugün) gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Beraberinde 23 Nisan Perşembe günü sağanak yağışlı geçecek. Kara bulutlar 31 ilçenin tamamını esir alacak. BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT! Konya'nın 31 ilçesinde ise yağış, 19 Nisan Pazar günü (Bugün) günü etkisini gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre ilçelerde sağanak yağmur, sabah saat 09.00'da başlayacak ve 18.00'e kadar devam edecek. KONYA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Konya ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesinde Meteoroloji'den "hazırlıklı olun'' uyarıları yapıldı. Yağışlarla beraber 31 ilçede sıcaklık 4 ila 5 derece düşecek. VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Kaynak: Haber Merkezi

