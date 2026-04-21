Konya’da Robofest coşkusu: 3. Robot Yarışması büyük katılımla başladı

Karatay’da robotik ve teknoloji heyecanı üçüncü kez yaşanıyor. Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen “ROBOFEST KONYA” büyük heyecanla başladı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen "ROBOFEST KONYA”, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Festival kapsamında 13 ayrı kategoride toplam 917 robot yarışırken, 1580 öğrenci de organizasyonda yer alarak robotik ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini sergiliyor.

Açılış programına; Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ile Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Ciğer başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin takım halinde mücadele ettiği festivalde; Kendin Yap–Çalıştır, mBot Robot, Sünger Bob, Temel ve Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini İHA (Drone), Mini Sumo, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Bilgisayar Destekli Çizim, Serbest Proje ve Tasarla–Çalıştır gibi kategorilerde yoğun rekabet yaşanıyor.

KAYACILAR: GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÜRETİCİLERİ YETİŞİYOR

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, RoboKaratay projesi sayesinde ilçede teknoloji temelli eğitim altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğine dikkat çekti.

Turan Kayacılar, ": "RoboKaratay projesi kapsamında Karatay Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğiyle önemli bir eğitim süreci başlatmıştık. Bu kapsamda 10 okulumuzda robotik kodlama atölyeleri kurduk. Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde oluşturduğumuz eğitim merkeziyle birlikte güçlü bir eğitim ağı oluşturduk.

Robokaratay projesi kapsamında 600 öğretmenimiz ve 1500 öğrencimiz; temel kodlama, insansız hava araçları, robotik uygulamalar, iş makinesi simülasyonları, 3D tasarım, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi birçok alanda eğitim aldı. Bu süreçte öğrencilerimizin teknik bilgi birikimi artarken, analitik düşünme ve üretim becerileri de önemli ölçüde gelişti.

ROBOFEST de bu projenin en önemli çıktılarından biridir. Öğrencilerimiz burada geliştirdikleri projeleri sergileme, yarışma ve deneyim kazanma imkanı buluyor. Aynı zamanda öğrenerek ilerledikleri önemli bir platform oluşmuş durumda. Festivalimiz her yıl büyüyerek devam ediyor. Amacımız; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek. Hedefimiz, teknolojinin esiri değil, üreticisi olan bireyler yetiştirmektir. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Karatay Belediyemiz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, diğer okullarımızdan projeye katkı sunan tüm meslektaşlarıma, öğrencilerimize ve yarışmaya katılan tüm okullarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmalarda başarılar diliyorum.”

KANAT: GELECEK BURADA BAŞLIYOR

Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat da açılışta yaptığı konuşmada festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Kanat, hedeflerinin "tüketen değil üreten, takip eden değil yön veren gençler” yetiştirmek olduğunu belirterek, ROBOFEST'in bu vizyon doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi. 2019 yılında hayata geçirilen RoboKaratay Projesi'nin devamı niteliğindeki organizasyonun artık yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda bir fikir platformu ve gelecek yolculuğu haline geldiğini dile getirdi.

Gençlerin artık sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bir nesil olduğunu vurgulayan Kanat, onların kod yazan, robot geliştiren ve yenilikçi fikirler ortaya koyan bireyler olarak öne çıktığını ifade etti. Dünyada gücün bilgi ve akılla ölçüldüğünü belirten Kanat, Konya'dan çıkan fikirlerin küresel ölçekte yankı bulabileceğine inandıklarını söyledi.

ROBOFEST'in rekabetten ziyade üretimi ve öğrenmeyi teşvik ettiğine dikkat çeken Kanat, "Burada kaybeden yok. Her deneme bir tecrübe, her proje geleceğe atılan bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne de değinen Kanat, gençlerin bu sürecin en önemli aktörleri olduğunu belirterek küçük projelerin zamanla büyük başarılara dönüşeceğini ifade etti. Gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Kanat, "Bugün sadece bir festival başlatmıyoruz, bir vizyonu büyütüyoruz. Gelecek burada başlıyor. Gelecek hazır değildir, inşa edilir ve sizler bu inşaanın merkezindesiniz.” dedi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Kanat, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın selamlarını ileterek festivalin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu