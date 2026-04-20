Selçuklu Belediyesinden gençlere Balkan Akademisi fırsatı

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen ve gençlerin akademik bakış açısını Balkanlar’a taşımayı amaçlayan Selçuklu Balkan Gençlik Akademisi programı başladı. Program bitiminde yapılacak sınavda başarılı olan 25 öğrenci, Balkanlar’a gitme fırsatı elde edecek.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde hayata geçirilen Selçuklu Balkan Gençlik Akademisi, bölgenin tarihsel, siyasal ve kültürel yapılarını akademik bir çerçevede ele almak üzere eğitim sürecine başladı. Gençleri tarih ve diplomasi gibi farklı alanlarda buluşturan program, Balkan ülkelerinin Osmanlı Devleti sonrası dönüşüm süreçlerini, devletleşme aşamalarını ve Türkiye ile olan köklü bağlarını geniş bir yelpazede ele alıyor.

Dersler Balklan ülkelerinde uzman akademisyenler tarafından verilecek

Program kapsamında dersler Balkan ülkelerinde görev yapan uzman akademisyenler tarafından verilecek. Beş hafta sürecek akademinin ilk dersi, Bosna-Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi akademisyenlerinden Mustafa Krupalija tarafından gerçekleştirildi. Her hafta sonu farklı bir Balkan ülkesinin ele alınacağı eğitim programı, önümüzdeki haftalarda Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ülkeleri ile devam edecek.

Eğitimler çevrimiçi eğitim ile desteklenecek

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra çevrim içi eğitimlerle de desteklenen derslerde, bölgenin geçirdiği önemli değişimler ve güncel dış politika gelişmeleri akademik bir çerçevede analiz edilecek. Bu sayede katılımcıların, Balkan coğrafyasındaki stratejik dönüşümlere dair bütüncül bir bakış açısı kazanması hedefleniyor.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu