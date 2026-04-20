Konya’da parktaki duyarsızlık tepki çekti!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Hıdırlık Parkı'nda yaşanan görüntüler, çevre duyarlılığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Parkta bir bankın etrafına bırakılan içecek şişeleri ve çekirdek kabukları, bir vatandaşın tepkisine neden oldu.
PARKTAKİ KİRLİLİK KAMERAYA YANSIDI
Olayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, bankın üzerinde ve çevresinde bulunan çöpleri tek tek topladı. Görüntülerde özellikle içecek şişeleri ve çekirdek kabuklarının yoğunluğu dikkat çekti. Park gibi ortak kullanım alanlarında bırakılan atıkların oluşturduğu görüntü, sosyal medyada da tepki topladı.
"5 DAKİKALIK İŞ, ÇÖPE ATIN”
Videoda temizlik yapan kişi, duruma sitem ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bunları yapanların da annesi babası var. Yapmayın gençler. Çöpe atın, 5 dakikalık iş. Yakışıyor mu size?”
Vatandaşın bu sözleri, çevre bilincine dikkat çekmek açısından kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Yorumlar
RA
Ramazan Acar
12 saat önce
Fatih mahallesi parklarında da pis çöp görüntüleri var. İçimizde insan suretinde mahluklar var, uyarsan suç ve bela. Yetiştiren aileler nasıl insan mı
