İran müzakerelere katılacak mı?

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime rağmen İran’ın ABD ile ikinci tur görüşmelere katılacağı öne sürülürken, Tahran’dan gelen açıklama bu iddiaları yalanladı; şu an için yeni bir müzakere planı bulunmuyor.

Pakistanlı kaynaklar, Hürmüz Boğazı'ndaki son gerilimlere rağmen İran heyetinin ABD ile yapılacak görüşmelerin ikinci turuna katılacağını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok. Kaynak: AA

