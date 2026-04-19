Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da tam 800 metre bulundu! Ekipler imha etti

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seydişehir İlçe Müdürlüğü ekiplerince Suğla Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılığa yönelik önemli bir müdahale yapıldı.

800 Metrelik Sahipsiz Ağ Tespit Edildi

Yapılan kontrollerde göl içerisinde yaklaşık 800 metre uzunluğunda sahipsiz balık ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağ imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Anaç Sazanlar Doğaya Geri Kazandırıldı

Ağ içerisinde bulunan yaklaşık 100 anaç sazan balığı ise ekiplerce dikkatlice çıkarılarak canlı şekilde yeniden Suğla Gölü'ne bırakıldı.

Denetimler Devam Edecek

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

