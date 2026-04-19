Konya’da dehşet anları! Hafif ticari araçla çarpışan minibüs takla attı: O anlar kamerada

Konya’da kavşakta çarpışan araçların kazası kameraya yansıdı. Çarpışma sırasında panelvan minibüs olduğu yerde takla atarken, kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, 17 Nisan Cuma günü merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10753. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi dükkanı inşaatlarının bulunduğu alandan kontrolsüz olarak gidiş geliş bölünmüş yol olan sokağa çıkan panelvan minibüs, yoldan gelen birinci aracı atlattıktan sonra karşıya geçmek isterken hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs olduğu yerde devrilerek takla attı. Kaza ucuz atlatırlırken, yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde panelvanın yavaş yavaş gelişi, ilk araçtan sıyrıldıktan sonra ikinci araçla çarpışması ve devrilerek takla atması yer alıyor.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER