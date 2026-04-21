Uyarılar peş peşe geldi! Konya’da kuvvetli yağış için tarih verildi

Konya'da günlerdir etkisini sürdüren ılık ve parçalı bulutlu bahar havası, hafta ortasından itibaren yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. Özellikle perşembe günü itibarıyla kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş öngörülüyor.
YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA AKŞAMI BAŞLIYOR
Meteorolojik değerlendirmelere göre, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Konya genelinde yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. İlk etapta çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, ilerleyen saatlerde yağmur geçişleri görülecek. Uyarılara göre bu yağışlı sistem, kent merkezinin yanı sıra 31 ilçede de etkisini gösterecek.
PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLİ SAĞANAK
Perşembe günüyle birlikte yağışların şiddeti artıyor. Kent genelinde "kuvvetli yağmurlu” hava beklenirken, cuma günü ise sağanak yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hafta başında 16-20 derece bandında seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte düşüşe geçiyor. Perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların 9-17 derece aralığına kadar gerilemesi bekleniyor. Hafta sonu da yağışların devam edeceği tahmin edilirken, Konya genelinde serin ve yağmurlu havanın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.
İŞTE KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
