Fenerbahçe - Konyaspor deplasmanında! 2 isim forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı. Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 3 eksik ile oynanacak
Fenerbahçe'de oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio ve Dorgeles Nene, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
