Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası final maçını kiminle oynayacak?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tüm dikkatler, milli güreşin simge isimlerinden Rıza Kayaalp üzerinde toplandı. Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda finale yükselen deneyimli sporcu, 13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde... Rıza Kayaalp bir kez daha altın madalyaya uzanmayı hedefliyor Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Rıza Kayaalp, bugüne kadar kazandığı 12 Avrupa şampiyonluğunu bir yenisiyle taçlandırmak istiyor. Final mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde, Rus güreşinin efsane ismi Alexander Karelin'e ait rekoru geride bırakarak 13 şampiyonlukla Avrupa tarihinde zirvede tek başına yer alacak. Milli güreşçinin finaldeki rakibi ise Macar sporcu Darius Atilla Vitek olacak. Tecrübesiyle öne çıkan Rıza Kayaalp, bir kez daha altın madalyaya uzanmayı hedefliyor. Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonanın grekoromen stil final karşılaşmaları bugün saat 19.00'da başlayacak. Rıza Kayaalp'in 130 kilo final müsabakasının ise program sıralamasına göre akşam saatlerinde, yaklaşık 19.30 ile 20.30 arasında yapılması bekleniyor. Karşılaşma, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Öte yandan Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 4-0 önde bulunan milli sporcu, rakibinin sportmenlik dışı davranışı nedeniyle hakem kararıyla galip ilan edildi. Hlinchuk'un diskalifiye edilmesiyle birlikte Rıza Kayaalp finale yükseldi. Kaynak: Haber Merkezi

