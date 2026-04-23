Konyaspor Asbaşkanı Okay Tınkır; Taraftar desteği beklentinin altında kaldı

Konyaspor Asbaşkanı Okay Tınkır, kulübün mevcut durumu ve gelecek planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tınkır, hem sahadaki performansın hem de kulüp vizyonunun her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

DAHA İYİ FUTBOL İÇİN YOĞUN MESAİ

Kulüp olarak sürekli çalıştıklarını belirten Tınkır, "Şehre daha iyi futbol izletebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Elde ettiğimiz sonuçların da bu emeğin karşılığı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Hedeflerin giderek büyüdüğünü vurgulayan Tınkır, özellikle altyapı yatırımlarının kulübün geleceğinde belirleyici olacağını söyledi.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki taraftar sayısına da değinen Tınkır, beklenen ilginin oluşmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Geçmişte 35-40 bin taraftarla oynanan maçları hatırlatan Tınkır, şehirdeki birlik ve desteğin yeniden artması gerektiğini ifade etti.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası hedeflerine de değinen Tınkır, "Artık kritik bir döneme girdik ve kupayı kazanmak istiyoruz” dedi. Bu süreçte şehirdeki tüm paydaşların kulübe destek vermesi gerektiğini belirtti.

KONYASPOR'DA GÜZEL GÜNLER YAKIN

Açıklamasının sonunda Konya'nın önde gelen isimlerine, yöneticilere ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Tınkır, "Önceliğimiz altyapı, ardından sportif başarı ve güçlü gelir kaynakları oluşturmak. Konyaspor için güzel günler çok yakın” ifadelerini kullandı.

(Bekir Turan)