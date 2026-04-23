GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,983 TL
EURO
52,599 TL
STERLİN
60,682 TL
GRAM
6.798 TL
ÇEYREK
11.233 TL
YARIM
22.330 TL
CUMHURİYET
44.081 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor Asbaşkanı Okay Tınkır; Taraftar desteği beklentinin altında kaldı

Bekir Turan
İnternet editörü
Konyaspor Asbaşkanı Okay Tınkır, kulübün mevcut durumu ve gelecek planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tınkır, hem sahadaki performansın hem de kulüp vizyonunun her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

DAHA İYİ FUTBOL İÇİN YOĞUN MESAİ

Kulüp olarak sürekli çalıştıklarını belirten Tınkır, "Şehre daha iyi futbol izletebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Elde ettiğimiz sonuçların da bu emeğin karşılığı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Hedeflerin giderek büyüdüğünü vurgulayan Tınkır, özellikle altyapı yatırımlarının kulübün geleceğinde belirleyici olacağını söyledi.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki taraftar sayısına da değinen Tınkır, beklenen ilginin oluşmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Geçmişte 35-40 bin taraftarla oynanan maçları hatırlatan Tınkır, şehirdeki birlik ve desteğin yeniden artması gerektiğini ifade etti.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası hedeflerine de değinen Tınkır, "Artık kritik bir döneme girdik ve kupayı kazanmak istiyoruz” dedi. Bu süreçte şehirdeki tüm paydaşların kulübe destek vermesi gerektiğini belirtti.

KONYASPOR'DA GÜZEL GÜNLER YAKIN

Açıklamasının sonunda Konya'nın önde gelen isimlerine, yöneticilere ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Tınkır, "Önceliğimiz altyapı, ardından sportif başarı ve güçlü gelir kaynakları oluşturmak. Konyaspor için güzel günler çok yakın” ifadelerini kullandı.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
