Konya Büyükşehir PLAY-OFF’ta Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonu 4’üncü sırada tamamlayarak play-off’a yükselen Konya Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Fenerbahçe Koleji Rams ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak serinin ilk mücadelesi 30 Nisan Perşembe günü Konya’da, ikinci karşılaşma ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul’da oynanacak.
2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off süreci başladı.
Sezon boyunca Konya'yı başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 18 takımın yer aldığı ligde 34 maçta 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti. 57 puan toplayan sarı-siyahlılar, normal sezonu 4'üncü sırada bitirerek play-off biletini aldı.
İç sahada güçlü performans
Konya temsilcisi, özellikle iç sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynadığı 17 karşılaşmanın 14'ünü kazanan ekip, taraftar desteğini avantaja çevirdi. Sahasında yalnızca 3 kez yenilen sarı-siyahlılar, bu performansıyla öne çıktı.
Konya Büyükşehir, çeyrek finalde rakip Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak
Play-off eşleşmelerinin netleşmesiyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyespor'un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe Koleji Rams oldu.
Serinin ilk maçı 30 Nisan Perşembe günü Konya'da, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'daki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak.
Konya Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek yarı final yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.
