Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa Şampiyonu!

Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, final müsabakasını kazanarak 13’üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde heyecan yaşandı.
Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp final maçına çıktı.
MACAR RAKİBİNİ YENDİ
Finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşan Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere geldi.
Rakibini 7-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran 36 yaşındaki isim, tarihe geçmeyi başardı.
TARİHE GEÇTİ
Rıza, altın madalya alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.
Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya almıştı.
Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
