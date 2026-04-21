Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin annesi “taksirle ölüme sebebiyet verme“ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda aynı okulun öğrencisi olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda Matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrencilerin üzerine kapanması sonucu hayatını kaybederken, 8 öğrenci de yaşamını yitirdi.

Saldırgan İsa Aras Mersinli de olay yerinde sol baldırındaki kanamaya bağlı olarak öldüğü Adli Tıp raporuna yansıdı.

POLİS MÜFETTİŞİ BABA TUTUKLANDI

Saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ​​​​​​ İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.

ANNE DE TUTUKLANDI

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 'nin annesi P.P. Mersinli tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

