SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya’ya düzenleyeceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı.

TBMM 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri F-16 Akrobasi Timi SOLOTÜRK Antalya'da düzenleyeceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenecek gösteri öncesi Antalya semalarında prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK izleyenleri hayran bıraktı. Konyaaltı Sahili'ne gelen binlerce vatandaşa unutulmaz anları cep telefonları ile fotoğraflayarak kayda aldı. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi yönetmek üzere Olbia Kent Meydanı'nda bulunan SOLOTÜRK pilotları ile fotoğraf çekinerek tişörtlerini imzalattı.

Prova uçuşunu izleyen ve sıkı bir SOLOTÜRK hayranı olduğunu söyleyen Mehmet Can Yürekli, "Havacılığa tutkulu, fotoğrafçılığa meraklı bir gencim. SOLOTÜRK gösterilerini hayranlıkla bekliyorum. Antalya, Ankara ve İstanbul'da izledim. Gösteri her zamanki gibi bomba gibi, çok zevkli, beğenerek her gösterisini izliyorum" dedi.

Tişörtünü Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'e imzalatan bir genç ise, "Çok heyecanlı ve muhteşem bir gösteriydi. 2014 yılında 23 Nisan'da Türk Yıldızları'nın Antalya gösterisinde izledim ilk olarak. O zamandan bu yana gelen bir sevda. Çok gurur verici, heyecanlıydı" ifadelerini kullandı. 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi, saat 17.00'da Antalya Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak.

