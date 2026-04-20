Konya’da evin çatısı çöktü! 2 kişi altında kaldı

Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay sırasında evde bulunan iki kişi göçük altında kaldı.
VATANDAŞ KENDİ İMKANIYLA KURTULDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Akşehir İstasyon ekibi ve diğer arama kurtarma birimleri olay yerine ulaştı. Göçük altında kalan vatandaşlardan biri kendi imkânlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.
EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARMA
Enkaz altında kalan diğer kişi ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
(Bekir Turan)