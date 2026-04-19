GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,820 TL
STERLİN
60,880 TL
GRAM
6.941 TL
ÇEYREK
11.547 TL
YARIM
22.941 TL
CUMHURİYET
45.534 TL
KONYA Haberleri

NEÜ uluslararasılaşma adımlarını Azerbaycan’da güçlendirdi

Bekir Turan
İnternet editörü
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) uluslararasılaşma stratejisi hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyet ile Azerbaycan’da bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği faaliyetleri ve potansiyel olanakları değerlendirmek, öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, ortak diploma programlarının düzenlenmesi ve muhtemel iş birliği konularında görüşmeler yapmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Azerbaycan programı kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ilk olarak Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ü ziyaret ederek NEÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri ve bölgedeki akademik iş birliği süreçleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakü temasları kapsamında Bakü Devlet Üniversitesini ziyaret eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Elchin Babayev ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında; iki üniversite arasındaki ikili iş birliklerini artıracak olan akademik protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Rektör Zorlu, beraberindeki heyetle Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi Tabip Gülbay'ı da ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki Türk okulları ve yükseköğrenim alanındaki fırsatlar değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejik adımlar üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet daha sonra Azerbaycan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan'ı ziyaret etti.

Rektör Zorlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Medikal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Garay Chingiz Garaybayli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Heyet, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov'u da ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Program kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Agil Şirinov, ADA Üniversitesi Rektör Vekili ve Milletvekili Dr. Fariz İsmailzade, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan Koordinatörü Kürşad Ömer Özdemir'i ziyaret etti.

Rektör Zorlu ve beraberindeki heyet son olarak Azerbaycan Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi Rektörü Prof. Dr. Ferid Babayev'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki kurum arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ayrıca, Azerbaycan'da yayın yapan ATV News kanalında "Haberin Olsun” programına konuk oldu. Rektör Zorlu burada, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve üniversitede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER