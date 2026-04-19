NEÜ uluslararasılaşma adımlarını Azerbaycan’da güçlendirdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) uluslararasılaşma stratejisi hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyet ile Azerbaycan’da bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği faaliyetleri ve potansiyel olanakları değerlendirmek, öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, ortak diploma programlarının düzenlenmesi ve muhtemel iş birliği konularında görüşmeler yapmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Azerbaycan programı kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ilk olarak Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ü ziyaret ederek NEÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri ve bölgedeki akademik iş birliği süreçleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakü temasları kapsamında Bakü Devlet Üniversitesini ziyaret eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Elchin Babayev ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında; iki üniversite arasındaki ikili iş birliklerini artıracak olan akademik protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Rektör Zorlu, beraberindeki heyetle Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi Tabip Gülbay'ı da ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki Türk okulları ve yükseköğrenim alanındaki fırsatlar değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejik adımlar üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet daha sonra Azerbaycan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan'ı ziyaret etti.

Rektör Zorlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Medikal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Garay Chingiz Garaybayli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Heyet, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov'u da ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Program kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Agil Şirinov, ADA Üniversitesi Rektör Vekili ve Milletvekili Dr. Fariz İsmailzade, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan Koordinatörü Kürşad Ömer Özdemir'i ziyaret etti.

Rektör Zorlu ve beraberindeki heyet son olarak Azerbaycan Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi Rektörü Prof. Dr. Ferid Babayev'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki kurum arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ayrıca, Azerbaycan'da yayın yapan ATV News kanalında "Haberin Olsun” programına konuk oldu. Rektör Zorlu burada, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve üniversitede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

(Bekir Turan)