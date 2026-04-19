Konya’da kurak günlerin ardından umut veren manzara: Çavuşçu Gölü yeniden canlandı

Konya’nın Ilgın ilçesinde uzun süredir kuraklıkla mücadele eden ve tamamen kuruyan Çavuşçu Gölü, son günlerde etkili olan yağışların ardından yeniden su tutarak adeta hayat buldu.

Yağmur sonrası oluşan manzara, Çavuşçu Gölü'nde görenleri hayran bıraktı. Bölge halkının yakından bildiği ve yıllardır doğal güzelliğiyle dikkat çeken gölde, yağışların ardından ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı.

Kuruyan Alanlar Yeniden Suyla Buluştu

Kuraklıktan çatlayan toprakların yerini yeniden suyla kaplanan alanlar alırken, gökyüzünün yansımaları ve oluşan doğal siluetler fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.

Gün Doğumu ve Gün Batımında Renk Cümbüşü

Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan renk cümbüşü, gölü adeta bir tabloya dönüştürdü. Yağmurun ardından ortaya çıkan bu doğal güzellik, bölgeye olan ilgiyi de artırdı.

Vatandaşlar Umutla Yağışların Devamını Bekliyor

Vatandaşlar, gölün yeniden suyla buluşmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, bu durumun kalıcı olması için yağışların devam etmesini temenni ediyor. Uzmanlar ise su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımın önemine dikkat çekiyor.

"Eski Günlerine Dönüş” Umudu

Kurak günlerin ardından gelen bu umut verici tablo, Çavuşçu Gölü'nün yeniden eski günlerine dönebileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor

(Bekir Turan)