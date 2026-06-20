9000 öğrenci Karatay’da doğayı keşfederek mezun oldu

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Karatay Tabiat Mektebi’nin 2025–2026 eğitim öğretim yılı kapanış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Karatay Tabiat Mektebi'nde düzenlenen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ın yanı sıra Akif Paşa İlkokulu'ndan 160 öğrenci ile Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'ndan 20 öğrenci de katılım sağladı.

Program kapsamında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ve el emeği eserler büyük beğeni toplarken, mehter takımı tarafından sunulan gösteri de programa renk kattı. Davetliler sergi alanını gezerek öğrencilerin ortaya koyduğu ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

9 BİN ÖĞRENCİ DOĞAYLA BULUŞTU

Karatay Tabiat Mektebi, 2025–2026 eğitim öğretim yılı boyunca Karatay ilçesinde öğrenim gören tüm 2. sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerini başarıyla sürdürdü. Program kapsamında ilçedeki ilkokullarda eğitim gören toplam 9 bin öğrenci; doğayla iç içe, uygulamalı ve eğitici etkinliklerle buluşturuldu.

Çocukların doğayı tanıması, çevre bilinci kazanması ve temel yaşam becerilerini geliştirmesi amacıyla tasarlanan Karatay Tabiat Mektebi'nde öğrenciler; Doğal Yaşam ve Gıda Atölyesi, Kil Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Seracılık Alanı ve Oryantiring Parkuru gibi farklı uygulama alanlarında eğitim aldı.

Öğrenciler yıl boyunca kil ve seramik çalışmaları, kompost üretimi, doğal yaşam döngüsü uygulamaları, geri dönüşüm ve sıfır atık etkinlikleri, yön bulma çalışmaları, ahşap atölyesinde topaç yapımı ile mutfak atölyesinde kurabiye ve poğaça yapımı gibi birçok uygulamalı faaliyete katılarak öğrenmeyi deneyimleyerek gerçekleştirdi.

Program kapsamında eğitim yılı içerisinde Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimlere katılan öğrencilere, doğa sevgisini ve üretim bilincini desteklemek amacıyla toprakla buluşmalarını sağlayacak saksı setleri hediye edildi. Kapanış programı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

KAYACILAR: ÇOCUKLARIMIZ DOĞAYI ÖĞRENEREK ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIYOR

Kapanış programında konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Tabiat Mektebi projesinin ilçedeki ilkokul 2. sınıf öğrencileri ile özel eğitim öğrencilerine önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Kayacılar, proje kapsamında yaklaşık 9 bin öğrencinin Tabiat Mektebi faaliyetlerinden faydalandığını ifade ederek, öğrencilerin burada hem doğayı ve çevreyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu hem de çeşitli atölyelerde yeteneklerini keşfettiğini söyledi.

Tabiat Mektebi'nin çocuklara eğlenerek öğrenme imkânı sunduğunu vurgulayan Kayacılar, öğrencilerin doğaya ve çevreye saygı duymayı, doğal yaşamı koruma bilinci kazanmayı da uygulamalı eğitimlerle öğrendiğini kaydetti. Bu tür projelerin artarak devam etmesinin gelecek nesiller adına büyük önem taşıdığını ifade eden Kayacılar, Karatay Belediyesi'ne eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tabiat Mektebi'nde öğrencilerin farklı atölyelerde hem öğrenme hem de deneyim kazanma fırsatı bulduğunu kaydetti. Kılca, Karatay Tabiat Mektebi'nin çocukların çevreye duyarlı, üretken ve doğayla uyumlu bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Tabiat Mektebi bünyesinde yer alan seracılık, ahşap, seramik, gıda ve mutfak atölyelerinin çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kılca, öğrencilerin seracılık atölyesinde toprağı tanırken, ahşap ve seramik atölyelerinde el becerilerini geliştirdiğini, mutfak atölyesinde ise kendi ürettikleri ürünleri deneyimleme imkânı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin çevre bilinci konusunda da önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Kılca, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları sayesinde çocukların atık materyalleri yeniden değerlendirerek yeni ürünler ortaya koyduklarını ifade etti. Tabiat Mektebi'nde öğrencilerin dolu dolu bir eğitim yılı geçirdiğini dile getiren Kılca, faaliyetlerin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edeceğini belirtti.

Küçük yaşlarda verilen çevre ve doğa eğitimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kılca, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Projeye katkı sunan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu