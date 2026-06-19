Konya’da okulu bastı, tehditler yağdırdı! Takıntılı kocaya istenen hapis cezası belli oldu

Konya'da inşaat firması sahibi Mustafa A. hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Boşanma aşamasındaki akademisyen eşi Ayşe A. ve 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya yönelik tehdit ve ısrarlı takip iddialarıyla gündeme gelen Mustafa A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüpheli için 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OKULA GİDEREK PANİĞE NEDEN OLDU

İddianamede yer alan bilgilere göre Mustafa A., 12 Mayıs tarihinde kızının eğitim gördüğü okula gitti. Olay öncesinde kızını çeşitli mesajlarla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin, okulda kızına ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Ancak okul yönetiminin müdahalesiyle tarafların karşı karşıya gelmesi engellendi.

MESAJLAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Mustafa A.'nın farklı tarihlerde kızına gönderdiği mesajlar da dosyada yer aldı. Mesaj içeriklerinde tehdit ve baskı unsurları bulunduğu değerlendirilirken, şüphelinin kızını rahatsız edecek şekilde sürekli iletişim kurmaya çalıştığı ifade edildi.

AİLE YAKINLARI DA İFADE VERDİ

Dosyada yer alan ifadelerde, kızın anneannesi Zübeyde E.'nin de beyanlarına yer verildi. Anneanne, Mustafa A.'nın telefonda yaptığı görüşmeler sırasında hem torununa hem de kendi kızına yönelik ölüm tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Hazırlanan iddianamede okulun güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelendiği belirtildi. Kayıtlarda Mustafa A.'nın okul binasına giriş ve çıkış yaptığı, ardından olay yerine polis ekiplerinin geldiğinin tespit edildiği aktarıldı. Savcılık, şüphelinin eylemlerinin mağdur üzerinde huzursuzluk ve güvenlik endişesi oluşturduğunu değerlendirdi.

ELEKTRONİK KELEPÇE VE DİĞER SORUŞTURMALAR

Öte yandan Mustafa A.'nın daha önce eşi hakkında verilen koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün hapis cezası aldığı öğrenildi. Şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbirinin uygulanacağı belirtilirken, eşine yönelik hakaret iddialarıyla ilgili ayrı bir soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa A. hakkında "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyanın önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi