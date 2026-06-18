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KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Bu Türkiye’de birçok şehrin başaramadığı bir iş’’

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Başkan Altay: “Bu Türkiye’de birçok şehrin başaramadığı bir iş’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunan meslek odalarının başkanlarıyla buluştu.

Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, 2014'teki Yeni Büyükşehir Yasası'yla birlikte Türkiye'de önemli bir değişiklik olduğunu ve merkezin dışındaki ilçelerin Büyükşehir Belediyesiyle tanıştıklarını hatırlatarak, "Özellikle Büyükşehir Yasasından sonra çok büyük bir coğrafyada hizmet ediyoruz" dedi.

"Bu Türkiye'de birçok şehrin başaramadığı bir iş"

Şehir merkezinde özellikle bu dönem yoğunlaştıkları iki konu olduğunu aktaran Başkan Altay, "Birisi raylı sistem yatırımları. Bunun Konya trafiği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehir Hastanesi-Stadyum hattının iki etabı da ilerliyor. Banliyö hattı ilerliyor. Şu anda Barış Caddesi'nin tramvay ihalesi de açıldı. Planladığımız tüm raylı sistem hatları tamamlandığında bütün üniversitelere, hastanelere, tren garına, havaalanına ve otogara raylı sistemle ulaşılmış olacak. Bu, Türkiye'de birçok şehrin başaramadığı bir iş. Maliyetleri çok yüksek, buna rağmen uğraşıyoruz" diye konuştu.

Şehir merkezi için yürüttükleri ikinci önemli konuya da değinen Başkan Altay, "Özellikle merkezde tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Larende Surları'nın kazısı şu anda devam ediyor. Mevlana bölgesinde Türbeönü Çarşıları'yla başladığımız çalışmalara şimdi Peynir Pazarı'yla devam ediyoruz. Mevlana arkasında önemli çalışmalarımız var. Yine Mevlana Caddesi'nde düzenleme yapıyoruz" dedi.

"Bu işin bir meslek aşkıyla yapıldığının farkındayız"

Başkan Altay, meslek odalarının Konya'nın üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, "İnşallah meslek odalarımızla da hem Konya'nın bütüncül problemleri hem de sizin ileteceğiniz konuları istişare etmeyi arzu ederiz. Rabbim kolaylıklar versin, oda işleri zor, meşakkatli. Bu işin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını, büyük bir fedakarlık istediğini, aslında bir meslek aşkıyla yapıldığının farkındayız. Konya'da güzel insanlar bu işleri yapıyorlar. İnşallah birlikte de güzel işler yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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