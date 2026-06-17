Konya’da kaçırılmayacak yatırım fırsatı! 440 adet imarlı konut arsası satılacak

Meram Belediyesi, Kaşınhanı Mesken Sahası'nda bulunan 440 adet iki kat mesken imarlı arsayı açık ihale usulüyle satışa sunuyor. 500 ila 1.000 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki arsalar, uygun ödeme koşullarıyla yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşları bekliyor.

Meram Belediyesi, ilçenin gelişim potansiyeli yüksek bölgelerinden Kaşınhanı Mahallesi'nde bulunan konut imarlı arsaların satışına devam ediyor.

276 BİN METREKAREDE 440 İMARLI KONUT ARSASI SATIŞA ÇIKTI

Meram Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaşınhanı Mesken Sahası içerisinde yer alan toplam 276 bin metrekarelik alan, 500 ila 1.000 metrekare arasında değişen büyüklüklerde parsellere ayrılarak açık ihale usulüyle satışa sunuluyor. Toplam 440 adet arsayı kapsayan satış süreci, etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Her ihale kapsamında yaklaşık 15 ila 20 arasında arsa satışa çıkarılırken, ihaleler Meram Belediyesi Hizmet Binası'nda Belediye Encümeni tarafından gerçekleştiriliyor.

YÜKSELEN DEĞER; KAŞINHANI

Satışa sunulan arsaların tamamı iki kat mesken imarlı olup, hem yatırım yapmak isteyenler hem de gelecekte kendi konutunu inşa etmeyi planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Meram'ın önemli mahallelerinden biri olan Kaşınhanı, sahip olduğu nüfus yoğunluğu, tarımsal faaliyetleri ile ulaşım bağlantıları ve kolaylığı ile dikkat çekiyor. Özellikle önemli ulaşım güzergâhlarının kesişim noktasında yer alan mahalle, son yıllarda artan yerleşim ve yatırım talepleriyle birlikte değer kazanmaya devam ediyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULUYOR

Meram Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; taşınmazların satışında ihale bedelinin yüzde 20'si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, kati teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin olarak tahsil edileceği, kalan tutarın ise 12 ay boyunca eşit taksitlerle ödenebileceği belirtildi. Öte yandan taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarih esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların; 444 3 042 numaralı çağrı merkezinden Gelirler Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosunun 1228, 1251, 1285 ve 1286 dahili numaralarına ulaşabilecekleri veya Meram Belediyesi resmi internet sitesi meram.bel.tr adresini ziyaret edebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu