Konya’da ayak tenisi turnuvası yapılacak! Kayıtlar 19 Haziran’da sona eriyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası, sporcuları ve sporseverleri heyecan dolu bir organizasyonda buluşturacak. Takım ruhunu, mücadeleyi ve heyecanı bir araya getirecek organizasyona katılmak isteyenler, 19 Haziran Cuma gününe kadar sporkonya.com.tr adresinden başvuru yapabilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası ile sporseverleri bir araya getiriyor.
Ayak tenisine ilgi duyan tüm sporcuların katılımına açık olan turnuvada, takımlar şampiyonluk için mücadele ederken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak.
Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak organizasyon, dostluk ve fair-play ruhuyla gerçekleştirilecek.
KAYITLAR 19 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR
Turnuvaya katılmak isteyen takımlar için kayıt süresi 19 Haziran Cuma günü sona erecek.
Turnuvaya katılacak takımlar, en fazla 5 kişiyle kayıtlarını yaptırabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler, kayıtlarını sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Organizasyon hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 (3824-3825) numaralı telefondan bilgi edinebilecek.
Takım ruhunu, mücadeleyi ve heyecanı bir araya getirecek organizasyon, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”