Konya’da ayak tenisi turnuvası yapılacak! Kayıtlar 19 Haziran’da sona eriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası, sporcuları ve sporseverleri heyecan dolu bir organizasyonda buluşturacak. Takım ruhunu, mücadeleyi ve heyecanı bir araya getirecek organizasyona katılmak isteyenler, 19 Haziran Cuma gününe kadar sporkonya.com.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası ile sporseverleri bir araya getiriyor. Ayak tenisine ilgi duyan tüm sporcuların katılımına açık olan turnuvada, takımlar şampiyonluk için mücadele ederken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak organizasyon, dostluk ve fair-play ruhuyla gerçekleştirilecek. KAYITLAR 19 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR Turnuvaya katılmak isteyen takımlar için kayıt süresi 19 Haziran Cuma günü sona erecek. Turnuvaya katılacak takımlar, en fazla 5 kişiyle kayıtlarını yaptırabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler, kayıtlarını sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Organizasyon hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 (3824-3825) numaralı telefondan bilgi edinebilecek. Takım ruhunu, mücadeleyi ve heyecanı bir araya getirecek organizasyon, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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