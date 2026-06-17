AKOM Konya’yı saat vererek uyardı

Yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Sel ve dolu riskine dikkat
Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek;
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 17, 2026
Şehrimizde Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Konya'nın batısındaki ilçelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması… pic.twitter.com/K8tp2ctIXI
Konya AKOM, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.
(Berna Ata)