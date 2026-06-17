AKOM duyurdu! Konya’da bu yollar 30 gün trafiğe kapanacak
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Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapım çalışmaları kapsamında önemli trafik düzenlemelerinin hayata geçirileceğini duyurdu.
30 gün araç trafiğine kapatılacak
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1. Etap Yapım Çalışmaları nedeniyle Ereğli Yolu Caddesi ile Ünen Caddesi kavşak kesişimi, 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.
Bir kavşak daha trafiğe kapanacak
Tramvay hattı çalışmaları kapsamında Şehit Burak Aydoğan Caddesi ile Şehit Bayram Olgun Caddesi kavşak kesişiminin de 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 gün boyunca araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
AKOM, çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirme tabelalarını takip etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.
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