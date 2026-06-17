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KONYA Haberleri

Konya’da pes dedirten görüntü! Japon balıklarının bulunduğu havuza böyle atladı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da pes dedirten görüntü! Japon balıklarının bulunduğu havuza böyle atladı
Konya’da bir grup gencin kendi aralarında yaptığı iddialaşma ilginç görüntülere sahne oldu.

Olay, Selçuklu ilçesindeki Japon Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla iddialaşan bir genç, iddiayı kazanmak için japon balıklarının bulunduğu süs havuzuna atladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen görüntüler dikkat çekti.

JAPON BALIKLARININ BULUNDUĞU HAVUZA ATLADI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir gencin havuzun çevresindeki çitlerin üzerine çıktığı, ardından havada parende atarak balıkların bulunduğu havuza atladığı görüldü. O anlar çevrede bulunan arkadaşları tarafından kaydedilirken, görüntüler izleyenler arasında şaşkınlık oluşturdu.

Japon balıklarının bulunduğu süs havuzuna yapılan atlayış, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar olayı eğlenceli bulurken, bazıları ise hem balıkların yaşam alanına zarar verilebileceği hem de kamu malına zarar verilmesi ihtimali nedeniyle duruma tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR;

(Berna Ata)

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