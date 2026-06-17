Konya Jandarmasından bin 280 kişiye siber farkındalık eğitimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından siber suçların önlenmesi ve vatandaşların dijital ortamda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
01-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Ahırlı, Çumra ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen eğitim programlarında öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelindi.
11 Ayrı Faaliyette Bilgilendirme Yapıldı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul ve kahvehanelerde düzenlenen toplam 11 ayrı etkinlikte 1.280 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerde internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.
Eğitimlerde;
Dijital bağımlılık, Oltalama (phishing) saldırıları, Yasadışı bahis, Parola güvenliği, Mobil oyunlar, Ebeveynler için güvenli internet kullanımı, Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Genel güvenli internet kullanımı, Banka ve ödeme sistemleri güvenliği, Dijital okuryazarlık konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla siber farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini belirtti.
(Bekir Turan)