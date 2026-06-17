MİT tarafından yakalanan DAEŞ’ın sözde sorumlusu Konya’ya getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde yakalanarak Konya'ya getirildi.
Edinilen bilgiye göre, DAEŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı kod adları kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Yakalanan Ahmet Kazancı Konya'ya getirildi.
Kamplarda aktif görev almış
Yakalanan Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı öğrenildi.
Öte yandan, DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf ettiği öğrenilen Kazancı, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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