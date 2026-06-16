Düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında 3 çocuk babası evlatlarının gözü önünde başından vurularak can verdi

Hatay’da düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında kurşunların hedefi olan 37 yaşındaki İbrahim Ekmen’in ölümüyle ilgili katil zanlısına mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezası verildi. Ekmen’in ailesi mahkeme tarafından verilen hapis cezasının yeterli olmadığını savunurken, olay esnasında katil zanlısının havaya ateş açtığı anlar ve yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Mahallede bulunan çok amaçlı spor salonunda yapılan düğünün sona ermesinin ardından 30 yaşındaki A.Y. isimli şahıs ile aracının arkasına çıkışı engelleyecek şekilde aracını park eden kiracısı U.K.S. ve 37 yaşındaki İbrahim Ekmen arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu ve A.Y. aracına binerek uzaklaştı. 15 dakika sonra A.Y., kendi aracıyla tekrar olay yerine gelerek Ekmen ile tekrar tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.Y., yanında bulunan tabancayla Ekmen'i baş kısmından vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası A.Y., kuzeniyle birlikte olay yerinden kaçarak ayrıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda olayın şüphelisi A.Y., Yenişehir Mahallesi'nde 15 Kasım 2025 tarihinde olay sabahında yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası İbrahim Ekmen, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme tarafından olayın zanlısı A.Y.'ye 13 yıl hapis cezası verildi. Olayla ilgili toplanan kamera görüntülerinde; katil zanlısı şahsın, Ekmen ile tartıştığı anlar ve A.Y.'nin silahla havaya ateş açtığı anlar görüldü.

Park yeri tartışmada ölen babasını özlediğini ifade eden Asya Yağmur Ekmen, herkesin babasıyla doyasıya mutluluğu yaşadığını belirterek kendisinin babasının mezarında ağladığını söyledi.

"Ya bizleri de katletseydi çocuklarımın gözleri önünde, babalarının vurulduğunu gördüler"

Evlatlarının babalarının gözü önünde vurulduğunu ifade eden Emine Ekmen, "Ben ölen İbrahim Ekmen'in eşiyim. 14 Kasım 2025 tarihinde, gece saatlerinde evimize baskına geldiler. Düğün salonunda düğünümüz vardı. Dışarıdan 3 el silah sesi duydum. Biri eşimi vurduğu anda hemen yanına gittim. Kocama baktığımda başından kanlar akıyordu. Başımdaki eşarbı çıkarttım ve kocamın başına tampon yapmaya başlarken diğer iki el silah sesini duydum. Biri zaten hemen yanımda patladı ve diğeri de 20 metre ilerisinde patladı. Bu olaydan sonra eşim yoğun bakımda yattığında çocuklara baktım o anda da eşimden haber geldi ve eşim vefat etti. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Benim 3 çocuğumun boynu bükük ve babasız kaldı. Güvenlik güçleri katilin arabasında arama yapmışlar. Güvenlik güçlerinin aramasıyla 250 küsur mermi çıktı. Biz yoğun bakım önünde beklerken çeşitli çaplarda mermi bulunduğunu öğrendik. Bir savaş varmış gibi çeşitli çaplarda mermiyle geldi. Ya bizleri de katletseydi, çocuklarımın gözü önünde babalarının vurulduğunu çocuklarım gördü" dedi.

"Çocuklarının gözünün önünde, anasının babasının yanında oğlumu katlettiler"

Düğün sonrasında çıkan park yeri tartışmasında evladını başından vurularak katledildiğini söyleyen baba Vaysal Ekmen, "Benim evimin karşısında 14 Kasım günü gece yarısı düğün vardı. Park yeri kavgası nedeniyle benim oğlumun kiracısı aracını park yapmıştı. O arabayı çekmesini istediler. Bu arada benim oğlum kiracısına söyleyerek 'arabayı çek oradan çıksınlar' dedi. Bunlar kargaşa yaparken benim evime hücum ettiler. Benim evimdeki sandalyelerime varana kadar kırdılar ve bu arada mahalle sakinlerinden bazıları yatıştırmaya çalıştılar. Olay biraz dindi. Bu şahıs arabanın çekildiği yerden bile çıkmadı. Çekti gitti ve geri geldi. Geri gelince bana saldırdı. Ben de kendilerine dedim ki niye bu olayı büyütüyorsunuz? Kendilerine ne var bunda derken İbrahim de 'babamın suçu ne babamdan ne istiyorsunuz' sözleri söyledi. O arada 'gel senle hesaplaşalım' dediler. O grup geri tekrardan geldi ve büyük bir kargaşa çıktı. Katil silahı çekti ve oğlumun kafasına sıktı. Kendisiyle gelen şahıs iki kişi beraber geldiler. Bu arada üçüncü şahıs; birinci mermiyi oğluma sıkınca ikinci mermiyi elinde tuttu ve yere patlattı. Üçüncü mermiyi de 20 metre ötede kendi ateş etti. Katil silahı eline aldı ve beline soktuğu gibi kaçtı. Ben bunların hepsinin; evime saldıranların ve bu katilin gereken cezayı almasını istiyorum. Çocuklarımın gözünün önünde, anasının babasının yanımızda benim oğlumu katlettiler. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Devletin adaletine güveniyorum ve gereken cezasını bunların almasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesin babası geldiğinde ona sarılırken ben babamın mezarına gidip ağlıyorum"

Babasını özlediğinde mezarlığa giderek ağladığını ifade eden Asya Yağmur Ekmen, "Ben babamı çok özledim. Herkesin babası geldiğinde ona sarılırken ben babamın mezarına gidip ağlıyorum. Babamı vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA