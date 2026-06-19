Konya’da ayı saldırısı! Arkasında hasar bıraktı

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi yaylalarında arı kovanlarına ayı saldırısı gerçekleşti.
Ayı kovanlara zarar verdi
İddiaya göre yaylada gece yarısı ortaya çıkan bir ayı, arı kovanlarının bulunduğu alana girerek kovanlara zarar verdi. Saldırı sırasında bazı kovanlar parçalandı, içlerindeki arılar telef oldu.
Zararı kayda aldı
Kovan sahibi sabah saatlerinde bölgeye giderek kovanları kontrol etti ve zararı fark etti. Arıcılıkla uğraşan vatandaş, ayının verdiği zararı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.