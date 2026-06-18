Konya’nın en eski mahallesinde dönüşüm başlıyor!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor“ programında Akıncılar, Dumlupınar ve Yazır Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yürütülen ve vatandaşlarla yöneticiler arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlayan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Bu kapsamda Akıncılar, Dumlupınar ve Yazır Mahallelerinde düzenlenen programda vatandaşların talep ve önerileri dinledi. AK Parti İlçe Başkanı Arif Bağcı'nın da katıldığı programlarda Başkan Ahmet Pekyatırmacı, yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Pekyatırmacı'ya Akıncılar Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Bütün planlamalarımızı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, örnek iş birlikleriyle Konya'yı vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda daha iyi şekillendirdiklerini ifade ederek, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, yönetimlerimizle her zaman sahadayız. Her zaman sizlerle birlikteyiz. Farklı programlarda sizlerin istekleri, beklentileri, talepleri doğrultusunda sizlerle birlikte oluyoruz ve bütün planlamalarımızı da sizlerin talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bu programda da inşallah sizlerin bize ifade etmek istedikleri hususlar neyse bunları hep birlikte dinleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugün bizimle birlikte özellikle kendisine teşekkür ediyorum. Konyamızda aslında sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir iş birliği var. Bu anlamda merkezde büyükşehir belediyemiz Meram, Karatay, Selçuklu İlçe Belediyelerimizle de aynı şekilde iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Nerede vatandaşlarımızın eksiği varsa, nerede hizmet gerekiyorsa bununla ilgili çalışmaları da birlikte iş birliği halinde yürütüyoruz. Planlamadan tutun, alt yapıdan üst yapıya, park bahçe hizmetlerine, imar hizmetlerine, çevre hizmetlerine varıncaya kadar çok sayıda hizmeti üretiyoruz" dedi.

"Belediye olarak, temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek öncelikli vazifemiz"

Selçuklu Belediyesi olarak her alanda vatandaşların ihtiyacına göre hareket ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek öncelikli vazifemiz. Fakat bunun yanında görev alanımıza giriyor veya girmiyor diye bakmıyor, hemşerilerimizin ihtiyacı, talepleri neyse her alanda da elimizi taşın altına koyuyoruz. Eğitimden sağlığa, spora, kültüre, emniyete varıncaya kadar çok farklı alanlarda kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz ve bu iş birliği neticesinde sizlerin huzuru, mutluluğu, refahı anlamında da güzel neticeleri ortaya çıkartıyoruz. Bugün Akıncılar Mahallemizdeyiz. Akıncılar Mahallemiz Konyamızın en eski mahallelerinden bir tanesi. Burada yıllardır konuşulan bir husus vardı. Dönüşüm meselesi. Elhamdülillah iki sene önce planlarımızı tamamladık ve çok hızlı bir şekilde de Akıncılar ve Esenler Mahallelerimizde dönüşüm başlamış oldu. İnşallah kısa süre içerisinde de bu binalarımız tamamlanacak. İnanıyorum ki Konya'nın en güzel mahallelerinden biri ortaya çıkmış olacak. Çünkü planı yaparken Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak çalışma neticesinde sizlerin huzur içerisinde yaşayabileceği, konforlu alanların da içerisinde olduğu güzel bir planı ortaya koyduk. Mahalleli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: "Bütüncül bir yaklaşımla bu süreçleri yürütüyoruz"

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Her geldiğimizde büyük bir nezaketle, muhabbetle, sevgiyle bizi adeta bağrınıza basıyorsunuz. 9 yıl boyunca Selçuklu'da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi'nde de Konyamızın tamamına hizmet etmek nasip oldu. Ama buraları sokak sokak, mahalle mahalle, muhtar muhtar, vatandaş vatandaş bilen bir kişi olarak gelinen noktada iyiye gittiğimizi görüyorum. Özellikle kentsel dönüşüm işi çok hızlı ilerlendi. Beklenenden daha hızlı gidiyor ve inşallah sonucu da çok güzel çıkacak. Burası Konya'nın en prestijli caddelerinden birisi haline dönüşecek. Caddede ciddi bir genişleme alanı oluşturuyoruz. İlerde hem de raylı sistemlerin yapılması hem de trafiğin rahatlaması adına caddenin devamında da planlamaları yaptık. Bütüncül bir yaklaşımla bu süreçleri yürütüyoruz" diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışıyor, gayret ediyoruz"

Konya'da ilçe belediyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlarla büyük bir koordinasyon içerisinde süreci yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Bıraktığımız bayrağın daha yukarıya taşındığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü her ilk gelen belediye başkanı yeni şeyler yaparak, yeni projeler üreterek Konya'ya hizmet etmeye devam ediyor. Bugün sizleri dinlemek için geldik. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizlere, partimize gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyiz ama şuna emin olun ki gece gündüz demeden çalışıyor, gayret ediyoruz. Her şeyi hallettik diyemeyiz ama her yıl her ay bir şeyler yapmanın gayretindeyiz. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Teşkilatımıza ilçe başkanımızın şahsında bu güzel olaylar açısından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: "Her zaman vatandaşlarımızla yan yanayız"

AK Parti teşkilatı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyleyen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, "AK Parti teşkilatları olarak her zaman vatandaşlarımızla yan yanayız, iç içeyiz, beraberiz. Sağ olsunlar başkanlarımız da vatandaş ile hep iç içeler. Vatandaşın derdi ile dertleniyorlar. Bizler vatandaşımızı dinlemek için burada bulunuyoruz. AK Parti olarak 24 yıldır bu ülkede iktidardayız. 24 yıldır bu süreçte ülkemizde AK Parti teşkilatları çok güzel hizmetlere vesile oldu. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden spora, kültürden sanata, her alanda teşkilatlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam ediyor. Burada sizleri dinleyeceğiz ve sorularınızı cevaplayacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu