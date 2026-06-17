Konya’da kaymakamdan ev ziyareti!

Konya'nın Kulu ilçesinde görev yapan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve sahadaki çalışmalarıyla takdir topluyor.
Makamda oturmaktan ziyade vatandaşların arasında olmayı tercih eden Canpolat, gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilçe halkının sorunlarını yerinde dinliyor.
Kaymakamdan ev ziyareti
Kaymakam Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Canpolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enes Dinler ile birlikte gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde ilçe sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.
İlçe merkezinde yaşayan Meryem Kuzey ile Değirmenözü Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öz'ü evlerinde ziyaret eden Kaymakam Canpolat, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.
Vatandaşların taleplerini dinledi
Hane ziyaretleri kapsamında ailelerle yakından ilgilenen Canpolat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
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