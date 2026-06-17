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KONYA Haberleri

Konya’da kaymakamdan ev ziyareti!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da kaymakamdan ev ziyareti!

Konya'nın Kulu ilçesinde görev yapan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve sahadaki çalışmalarıyla takdir topluyor.

Makamda oturmaktan ziyade vatandaşların arasında olmayı tercih eden Canpolat, gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilçe halkının sorunlarını yerinde dinliyor.

Kaymakamdan ev ziyareti

Kaymakam Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Canpolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enes Dinler ile birlikte gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde ilçe sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

İlçe merkezinde yaşayan Meryem Kuzey ile Değirmenözü Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öz'ü evlerinde ziyaret eden Kaymakam Canpolat, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Hane ziyaretleri kapsamında ailelerle yakından ilgilenen Canpolat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

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