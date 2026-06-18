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KONYA Haberleri

Konya’nın 13 ilçesine önemli uyarı! Bu saat aralığına dikkat

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’nın 13 ilçesine önemli uyarı! Bu saat aralığına dikkat

Meteoroloji, Konya'nın batı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞTAN ETKİLENECEK İLÇELER

Uyarıya göre Ereğli merkezli gök gürültülü sağanak yağışların Konya'nın batısındaki Ahırlı, Tuzlukçu, Akşehir, Bozkır, Ilgın, Yunak, Hüyük, Çeltik, Yalıhüyük, Beyşehir, Doğanhisar, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların 18 Haziran 2026 Perşembe (bugün) günü saat 12.00 ile 20.00 arasında etkili olacağını bildirdi.

SEL VE YILDIRIM RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, özellikle sel riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Sürücülerin görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olması istendi.

Yetkililer, güncel hava durumu ve meteorolojik uyarıların takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

(Meltem Aslan)

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