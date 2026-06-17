Başkan Kılca vatandaşlarla istişare buluşmalarını sürdürüyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı’nda düzenlenen programda Ulubatlı Hasan, Fevziçakmak ve Erenler mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programına; belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEMİRCİ: BELEDİYEMİZ FAİZ YÜKÜ OLMADAN HİZMET ÜRETİYOR

Programın açılışında konuşan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, söz konusu buluşmaların ortak akıl ve istişare anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Demirci, iletilen tüm taleplerin not alınacağını ve ilgili birimler tarafından titizlikle takip edileceğini söyledi. AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği ve katılımcı belediyecilik anlayışını esas aldığını vurgulayan Akif Demirci, bu anlayışın en güzel örneklerinden birinin

Karatay'da sergilendiğini kaydetti. Demirci, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı yönetim anlayışını başarıyla sürdürdüğünü dile getirerek, Başkan Hasan Kılca'nın kamu hakkına gösterdiği hassasiyete bizzat şahit olduklarını söyledi.

Karatay Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla önemli yatırımlara imza attığını da ifade eden Demirci, ilçede sürdürülen imar ve ihya çalışmalarına dikkat çekti. Karatay Belediyesi'nin mali disipliniyle örnek gösterilen bir belediye olduğunu belirten Demirci, "Sıfır faiz gideriyle hizmet üreten bir belediyeye sahibiz. Bu durum Karatay adına önemli bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURUYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmalarının beşincisini Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıların vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve talepleri birinci ağızdan dinlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kılca, "Bu buluşmalar sayesinde hem yaptığımız hizmetleri hemşehrilerimize anlatıyor hem de taleplerini doğrudan vatandaşlarımızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Karatay'ı istişare kültürüyle yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

"İLÇEMİZE ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK”

Başkan Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Şehit Orçun Yaldır Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, okul spor sahaları, Trafik Eğitim Parkı, Kapalı Tenis Kortu ve Kafe Karatay gibi birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirtti. Mahallede gerçekleştirilen asfalt ve yol yenileme çalışmalarına da değinen Kılca, toplam 50 bin metrekare asfalt serimi yapıldığını ifade etti.

Fevziçakmak Mahallesi'nde özellikle sanayi bölgelerinde yoğun asfalt çalışmaları yürüttüklerini aktaran Başkan Kılca, mahallede 153 sokakta asfalt çalışmasının tamamlandığını ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Erenler Mahallesi'nde ise Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi, Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, semt pazarı, parklar ve spor alanları gibi önemli yatırımları hizmete sunduklarını belirten Kılca, mahallede toplam 70 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

"KARATAY'IMIZI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitimden spora, kültürden sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Hasan Kılca, ilkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilere yönelik destek programları yürüttüklerini belirtti. Kırtasiye destekleri, Trafik Eğitim Parkı etkinlikleri, Tabiat Okulu programları, yaz kursları, spor okulları ve turnuvalarla çocukların ve gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kılca, "Ağaçlar büyüyor, hizmetler büyüyor. Karatay'ımızın insanı daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli ortamlarda yaşamaya devam ediyor. Yapacak daha çok işimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde Konya'mızı ve Karatay'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu