Konya heyeti Ankara’da bakanlarla yatırımları ve projeleri değerlendirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ederek, Konya projeleriyle ilgili istişarelerde bulundu. AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret eden heyet, Konya'ya ilişkin konuları değerlendirerek çeşitli istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, şehrin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Daha sonra Ak Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u da ziyaret ederek, Konya'ya dair çeşitli konuları değerlendirdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettiğimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanlarımıza bizlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Daha sonra hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u da ziyaret ettik. Konya'mızın şehircilik ve dönüşüm vizyonuna sunduğu katkı ve devam eden yatırım çalışmalarımıza destekleri için Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!