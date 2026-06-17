Reklam
GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,390 TL
EURO
53,310 TL
STERLİN
61,782 TL
GRAM
6.482 TL
ÇEYREK
10.739 TL
YARIM
21.154 TL
CUMHURİYET
42.275 TL
KONYA Haberleri

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı
Konya’da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER