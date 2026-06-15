Konya’da komşu cinayeti! Ödül gibi ceza

Konya'da 8 Temmuz 2023 tarihinde yaşanan olayda, İbrahim İ. kendisi hakkında şikâyette bulunan üst kat komşusu Metin Kurum'u apartman bahçesinde önce demir sopayla darbedip ardından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen İbrahim İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAHKEMEDEN 15 YIL HAPİS CEZASI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İbrahim İ. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İbrahim İ., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARI ONADI
Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılamanın usul ve yasaya uygun şekilde yapıldığını belirterek 15 yıllık hapis cezasını onadı.
ACILI EŞTEN KARARA TEPKİ
Yargıtay'ın onama kararına tepki gösteren Metin Kurum'un eşi Gülay Kurum, verilen cezanın adalet duygusunu zedelediğini söyledi. Kararın bozulmasını beklediklerini ifade eden Kurum, "Biz bu kararın bozulacağını düşünüyorduk. Bize zarar verecekleri ortadaydı. Çocuklarım babasız kaldı, ama katile ödül gibi ceza verildi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
SABAH/TOLGA YANIK
Kaynak: Haber Merkezi