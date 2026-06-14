Böyle vicdansızlık olamaz! Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu
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Seyrantepe’de motosiklete bağlı halde köpeği uzun sürede caddede koşturan Talha D. (25), Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Muhafaza altına alınan köpeğin, veteriner kontrolünde kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi. 8 bin 678 lira idari para cezası uygulanan Talha D. adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir kişinin köpeği motosiklete bağlı halde aracın peşinden koşturduğu belirlendi. Görüntülerin incelenmesi sonrası motosikletin plaka bilgilerine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Talha D. olduğunu tespit etti.
KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI
Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Talha D.'yi Sultan Selim Mahallesi'nde yakaladı. Köpek muhafaza altına alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler tarafından kontrolleri yapıldı.Yapılan kontrollerde köpeğin kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi.
O ANLAR KAMERADA
Diğer yandan köpeğin motosiklete bağlı şekilde metrelerce koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Talha D.'nin motosikletle yolda ilerlediği, köpeğinin ise aracın peşinden koştuğu anlar yer alıyor. Bu sırada bir sokak köpeği ise Talha D. ve köpeğini uzun süre takip ediyor. Köpeğini motosikletin peşinden koşturan Talha D. bir süre sonra sokakta park halinde bulunan araçların arasında duruyor.
8 BİN 678 LİRA CEZA KESİLDİ
Talha D. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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