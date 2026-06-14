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Belediye otobüsünde okey oynadılar

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Belediye otobüsünde okey oynadılar
Diyarbakır’da belediye otobüsünde yolculuk yapan 4 kişi, kucaklarına koydukları kartonu masa gibi kullanarak okey oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır-Bismil arasında sefer yapan belediye otobüsünde karşılıklı oturan 4 kişi, yolculuk sırasında kucaklarına yerleştirdikleri kartonu masa olarak kullanıp okey oynadı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında oynanan oyunu bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Belediye otobüsünde okey oynadılar

Görüntüler sanal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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