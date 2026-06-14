Konya Eski Sanayi esnafına veda! 54 yaşında vefat etti

Konya'nın tanınan esnaflarından, Eski Sanayi'de "Kapakçı Ahmet'' olarak bilinen aslen Aksaraylı Ahmet Öz, 54 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ailesi, yakınları ve Eski Sanayi esnafı arasında büyük üzüntüye neden oldu.
ESKİ SANAYİ ESNAFI YASTA
Yıllardır Konya Eski Sanayi'de esnaflık yapan ve çevresinde sevilen kişiliğiyle tanınan Ahmet Öz'ün vefatı, meslektaşlarını ve dostlarını yasa boğdu. Yardımseverliği ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Öz, bölgenin sevilen simalarından biri olarak hafızalarda yer edindi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Merhum Ahmet Öz için öğle namazına müteakip Hacı Veyis Camii'nde kılınanan cenaze namazının ardından naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, sevenlerinden merhum için dua istedi.
HEMŞEHRİLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Köylerinin hayırsever iş insanlarından biri olarak da tanınan Seyfullah oğlu Ahmet Öz'ün vefatı, hemşehrileri arasında da derin üzüntü oluşturdu. Çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşırken, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.
(Meltem Aslan)