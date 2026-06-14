Konya’da milli maç coşkusu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda sahne alan A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Konya’da futbol heyecanı zirveye çıktı.

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekip için Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da vatandaşlar tek yürek oldu.

Selçuklu'da Dev Ekranda Milli Heyecan

Milli Takım'a destek olmak amacıyla hazırlıklarını tamamlayan Selçuklu Belediyesi, özel bir organizasyona imza attı. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını dev ekranda hep birlikte izleme fırsatı buldu.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, sabah saatlerinde başladı. Etkinlik kapsamında saat 04.50'de sabah namazı cemaatle kılınırken, namazın ardından saat 06.00'da katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Ay-Yıldızlılar İçin Tek Yürek Oldular

Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşadı. Milli Takım'a destek tezahüratlarının yükseldiği organizasyonda futbolseverler, Avustralya karşısında mücadele eden ay-yıldızlı ekibe büyük destek verdi.

24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçında yaşanan heyecan, Konya'da sabahın erken saatlerinden itibaren coşkulu görüntülere sahne oldu.

Başkan Pekyatırmacı: "Bütün dualarımız milli takımımızla birlikte"

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nun tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Salonumuz ilk defa bu şekilde misafirlerini ağırlıyor. Bütün Türkiye ayakta, 24 yıl aradan sonra Türkiye Dünya Kupası'nda. Bütün dualarımız milli takımımızla birlikte. Tüm hemşehrilerime bugün burada bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Salonumuz muhteşem oldu" dedi.

(Cumali Özer)