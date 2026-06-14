Milli maç heyecanı Konya meydanında yankılandı

Konya’da gerçekleştirilen “Birlikte İzliyoruz” etkinliği kapsamında vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşamaya başladı.

Kapu Camii'nde kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla başlayan programda, A Milli Takım'a destek mesajları verildi.

Milli takım için dualar edildi

Konya'nın tarihi ve manevi mekanlarından Kapu Camii'nde düzenlenen programda, sabah namazı sonrası A Milli Takım'ın başarısı ile ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildi. Vatandaşlar, milli heyecana ortak olmak için namazın ardından etkinlik alanına geçti.

Konyalılar tek yürek oldu

Etkinlik alanında toplanan futbolseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Avustralya-Türkiye karşılaşmasını büyük bir ilgiyle takip etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan coşkulu atmosferde vatandaşlar, A Milli Takım'a desteklerini hep birlikte gösterdi. Konya'da yaşanan bu buluşma, milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir şekilde hissedildiği anlara sahne oldu.

(Cumali Özer)