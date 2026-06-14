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KONYA Haberleri

Konya’da sağlık camiasının acı günü! Röntgen teknisyeni hayatını kaybetti

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da sağlık camiasının acı günü! Röntgen teknisyeni hayatını kaybetti
​Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Zekeriya Akgün’ün vefatı, ailesi ve sağlık camiasını yasa boğdu. Akşehir Devlet Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Akgün için hastane tarafından da taziye mesajı yayımlandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Zekeriya Akgün'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi tarafından yayımlanan taziye mesajında, mesai arkadaşlarının derin üzüntü içerisinde olduğu belirtilerek merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

Başköy Mahallesi'nde toprağa verilecek

Başköy Mahallesi'nden merhum Uğur Akgün'ün oğlu olan Zekeriya Akgün'ün cenazesinin, 14 Haziran 2026 Pazar günü (Bugün) öğle namazının ardından Başköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Taziye mesajları yayımlandı

Ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğan vefatın ardından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Akşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Zekeriya Akgün'ün vefatından duyulan derin üzüntü ifade edilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

(Berna Ata)

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Yorumlar
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    Fkn bilgi
    23 saat önce

    Alah rahmet eylesin Ölüm sebebi nedir

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