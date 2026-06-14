Konya’da sağlık camiasının acı günü! Röntgen teknisyeni hayatını kaybetti

Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Zekeriya Akgün’ün vefatı, ailesi ve sağlık camiasını yasa boğdu. Akşehir Devlet Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Akgün için hastane tarafından da taziye mesajı yayımlandı.
Akşehir Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Zekeriya Akgün'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi tarafından yayımlanan taziye mesajında, mesai arkadaşlarının derin üzüntü içerisinde olduğu belirtilerek merhuma Allah'tan rahmet dilendi.
Başköy Mahallesi'nde toprağa verilecek
Başköy Mahallesi'nden merhum Uğur Akgün'ün oğlu olan Zekeriya Akgün'ün cenazesinin, 14 Haziran 2026 Pazar günü (Bugün) öğle namazının ardından Başköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Taziye mesajları yayımlandı
Ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğan vefatın ardından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Akşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Zekeriya Akgün'ün vefatından duyulan derin üzüntü ifade edilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
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23 saat önce
Alah rahmet eylesin Ölüm sebebi nedir
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