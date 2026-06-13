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KONYA Haberleri

Konya’da ilginç olay! Kamera kaydı olmasa kimse inanmazdı: İşte o anlar

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da ilginç olay! Kamera kaydı olmasa kimse inanmazdı: İşte o anlar

Konya'da yaşanan ilginç olayda, sahibinin park ettiği traktörün yanına gelen bir tosun, kaşınmak amacıyla araca sürtündü. Ancak bu sırada beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Traktörü çalıştırdı

İddiaya göre traktöre sürtünerek kaşınmaya çalışan tosunun hareketleri sırasında araç kazara çalıştı. Bir anda hareket etmeye başlayan traktör, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Barakaya çarparak durabildi

Kontrolden çıkan traktör, bir süre ilerledikten sonra bölgede bulunan bir barakaya çarparak durdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, traktör ve barakada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yaşanan sıra dışı olay çevrede şaşkınlık yaratırken, traktörün hareket ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

O anlar kamerada;

(Berna Ata)

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