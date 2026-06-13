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KONYA Haberleri

Konya’da eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Konya’da eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı
​Konya’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından işe gitmek için evden çıktığı sırada tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Sarıkaya, bugün dualarla toprağa verildi.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 7 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

5 Haziran'da merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

YÜKSEL SARIKAYA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Yüksel Sarıkaya'nın cenazesi, TEM Mezarlığı'na getirildi. Sarıkaya, öğle namazı sonrası burada kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. 3 çocuk annesi Sarıkaya'nın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İddiaya göre, hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunan A. Sarıkaya (65), olay günü boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yüksel Sarıkaya'nın (50) evinin bulunduğu bölgeye geldi.

Fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Yüksel Sarıkaya ile A. Sarıkaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A. Sarıkaya, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ ACI HABERLE SONUÇLANDI

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Yüksel Sarıkaya, 7 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SALDIRININ ARDINDAN KENDİ CANINA KIYMIŞTI

Olayın ardından otomobiliyle kaçan A. Sarıkaya'nın Aksaray kara yolu istikametine gittiği tespit edilmişti. Polis ekipleri tarafından Zincirli Mahallesi yakınlarında sıkıştırılan Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisine ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan A. Sarıkaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Karatay Tatlıcak Mezarlığında toprağa verilmişti

Kaynak: Haber Merkezi

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