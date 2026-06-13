GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,323 TL
EURO
53,714 TL
STERLİN
62,314 TL
GRAM
6.525 TL
ÇEYREK
10.849 TL
YARIM
21.496 TL
CUMHURİYET
42.836 TL
GÜNCEL Haberleri

Aranan kayıp kişi ölü bulundu! Arama ekibinin botu devrildi: AFAD personeli hayatını kaybetti

Aranan kayıp kişi ölü bulundu! Arama ekibinin botu devrildi: AFAD personeli hayatını kaybetti
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi’nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sabah saatlerinde Fırtına Deresi'nde arama çalışmalarına başlayan ekipler, Civelekoğlu'nun cenazesinin yerini tespit etti.

Cenazenin bulunduğu bölgeye hareket eden ve içerisinde 5 personelin bulunduğu AFAD botu, kayaya çarparak devrildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan 5 personelden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Volkan Civelekoğlu'nun cenazesi de sudan çıkarılarak Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde bir vatandaşa yönelik arama çalışmaları sırasında görevli personelin bulunduğu botun devrilmesi sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanan Çiftçi, botun devrilmesi sonucu yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, "Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER