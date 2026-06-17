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KONYA Haberleri

Konya’daki bu gölde 20 yıldır bekleniyordu! Özel tasarım indirildi

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Konya’daki bu gölde 20 yıldır bekleniyordu! Özel tasarım indirildi
Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde bulunan Akşehir Gölü’nün yeniden su tutmaya başlamasıyla özel tasarım kayık suya indirildi.

Akşehir'de yaşayan sanayici Orhan Daşkın ve arkadaşları, gölün kendine özgü koşullarına uygun olarak yaptırdıkları kayıkla suya açılıyor.Gölün kıyılarının oldukça sığ olması nedeniyle normal kayıklar ilerleyemezken, alüminyum gövdeli ve çamur motorlu kayık, hem sığ sularda hem de çamurlu zeminlerde hareket edebiliyor.

Akşehir'deki atölyelerde üretilen 10 kayık, bölge sakinlerinin yıllardır hasret kaldıkları manzaralara kavuşmasını sağlıyor.

Bölge sakinleri göle açılarak, doğayı ve kuşların yaşamını yakından gözlemleme imkanı buluyor.

"Burada arabalarla, traktörlerle geziyorduk"

Sanayici Orhan Daşkın, hasret kaldıkları göle açılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gölde su seviyesinin 1 metreye yaklaştığını, kıyıya yakın alanlarda ise sığ suların normal teknelerin ilerlemesini engellediğini anlatan Daşkın "Burada arabalarla, traktörlerle geziyorduk. Bu sene yağmur iyi oldu. Biz de açılmak için kayığımızı kendimiz tasarladık. Hafif olan kayıkla gezmek, bu kuşları, hayvanlar alemini seyretmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

"Buranın özlemiyle yapıldı"

Doğa tutkunu Osman Arslan ise uzun yıllar sonra göle açılmanın tarifsiz mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Sığ sularda ilerleyebilen kayığın büyük bir özlemle yapıldığını aktaran Arslan, "20 yıldır beklediğimiz su geldi. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Gölün hemen hemen ortasında 90 santimetrelik su derinliği var. Yıllardır bu su seviyesini görmedik. İnşallah daha iyi olur. Bundan üç ay önce durduğumuz yerde araçlar hareket ediyordu." ifadelerini kullandı.

Ramazan Kova da gölde özel kayıkla gezmenin keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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