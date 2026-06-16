Konya’da üretici isyanda! Para etmeyince ektiği yeri söktü

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda üreticiler, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Buğday ve arpa fiyatlarına yönelik tepkilerin ardından şimdi de çilek üreticileri düşük fiyatlardan şikâyet ediyor.
Çilek tarlasını sökme kararı aldı
Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Tayfur Bayar, ürününün maliyetleri karşılamadığını belirterek ektiği çilekleri söktü.
Çilek fiyatı bu yıl düştü
Çileğin bu sezon üreticiye kazandırmadığını belirtem Bayar, "Çilek bu yıl para etmedi. Geçen yıl 500 liraya aldığımız ilaç bu yıl 600 lira oldu. Geçen sezon çileğin kilogramı en düşük 80-90 lira arasında satılırken, bu yıl 40-50-60 lira seviyelerine kadar düştü” dedi.
13 bin fideyi söktü
Bahçesinde yaklaşık 13 bin adet çilek fidesi bulunduğunu belirten Bayar, "Masraflarımı karşılayamadığım için 2 bin 500 metrekarelik alandaki çilekleri sökmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
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