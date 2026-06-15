GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,356 TL
EURO
53,726 TL
STERLİN
62,316 TL
GRAM
6.576 TL
ÇEYREK
10.927 TL
YARIM
21.591 TL
CUMHURİYET
42.985 TL
KONYA Haberleri

Konya eğitim camiasını yasa boğan kayıp! Ahmet öğretmen hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya eğitim camiasını yasa boğan kayıp! Ahmet öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde görev yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ahmet Sezgin'in vefat haberi, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Sezgin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin duyulmasının ardından meslektaşları, öğrencileri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJI

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLERİNİN GÖNLÜNDE İZ BIRAKTI

Meslek hayatı boyunca öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan Ahmet Sezgin'in vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere Konya'daki eğitim camiasında derin bir üzüntü oluşturdu. Öğretmenlik mesleğine verdiği emek ve öğrencileriyle kurduğu güçlü bağlarla hatırlanacağı belirtildi.

Hayatını kaybeden Ahmet öğretmenin cenazesi bugün (15 Haziran 2026) öğle namazına müteakip Akören ilçesinde Akören mezarlığına defnedilecektir.

(Meltem Aslan)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER