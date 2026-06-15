Konya eğitim camiasını yasa boğan kayıp! Ahmet öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde görev yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ahmet Sezgin'in vefat haberi, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.
EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Sezgin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin duyulmasının ardından meslektaşları, öğrencileri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJI
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.
ÖĞRENCİLERİNİN GÖNLÜNDE İZ BIRAKTI
Meslek hayatı boyunca öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan Ahmet Sezgin'in vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere Konya'daki eğitim camiasında derin bir üzüntü oluşturdu. Öğretmenlik mesleğine verdiği emek ve öğrencileriyle kurduğu güçlü bağlarla hatırlanacağı belirtildi.
Hayatını kaybeden Ahmet öğretmenin cenazesi bugün (15 Haziran 2026) öğle namazına müteakip Akören ilçesinde Akören mezarlığına defnedilecektir.
(Meltem Aslan)